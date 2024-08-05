«Спровоцировала цунами гнева и горя»: почему Кейт Миддлтон хотела отречься от титула

Недавние новости о Кейт Миддлтон, которая сейчас проходит курс химиотерапии, шокировали общественность. Выяснилось, что однажды супруга принца Уильяма рассматривала возможность отказа от титула принцессы Уэльской. Об этом пишет королевский эксперт Роберт Джобсон в своей новой книге «Кэтрин, принцесса Уэльская: биография будущей королевы», передает Daily Mail.

Автор книги утверждает, что после помолвки с принцем Уильямом в 2010 году Кейт Миддлтон думала об отказе от титула принцессы Уэльской, чтобы избежать сравнений с покойной свекровью, принцессой Дианой, погибшей в автокатастрофе в 1997 году в возрасте 36 лет.

«Она знала, что ее неизбежно будут сравнивать с Дианой, чья безвременная смерть спровоцировала такое цунами гнева и горя. И она была права. <…> Кейт находила все эти разговоры стрессовыми», — заявил Роберт Джобсон.

Эксперт отметил, что «сходства и различия между двумя женщинами» подробно обсуждались на публике и даже в королевской семье, что еще больше усилило давление на Кейт Миддлтон.

Тогда принц Уильям встал на защиту своей невесты. Он заявил, что на нее «не оказывалось никакого давления», чтобы она стала «следующей Дианой».

«Никто не пытается занять место моей матери. Речь идет о том, чтобы самому строить свое будущее и свою судьбу, и Кейт с этим отлично справится», — подчеркивал сын принцессы Дианы.

Напомним, в настоящее время Кейт Миддлтон проходит курс профилактической химиотерапии. Об этом принцесса Уэльская рассказала 22 марта этого года. В январе у жены принца Уильяма обнаружили рак во время тестов, сделанных после операции на брюшной полости.

Ранее сообщалось о том, что больная раком Кейт Миддлтон перенесла операцию по удалению опухоли на голове.