Меган Маркл и принц Гарри дали первое интервью за последние три года. Об этом сообщает StarHit.

Меган Маркл и принц Гарри прервали молчание и дали интервью американской журналистке Джейн Поли. Несмотря на то, что беседа еще не опубликована, по тизерам можно понять, что основной линией интервью стала тема безопасности в Сети.

Герцоги Сассекские пожаловались, что их тема хейта в Интернете касается напрямую. По словам Маркл, она беспокоится за будущее детей, которые вскоре получат доступ к соцсетям.

«Наши дети маленькие, им три и пять лет, они замечательные. Но все, что вы хотите делать как родители, — защитить их. И потому что мы можем видеть, что происходит в онлайн-пространстве, мы знаем, что предстоит проделать большую работу», — заявила она.

Принц Гарри согласился с женой и рассказал, что родители должны быть внимательны к тому, какие последствия могут быть у буллинга в Сети.

«Мы пришли к тому моменту, когда почти каждый родитель должен быть первым, кто реагирует. Потому что даже лучшие в мире службы экстренного реагирования не смогут распознать признаки возможного самоубийства», — заявил он.

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