Обнимались на глазах у всех: Эмили Ратаковски подозревают в новом романе с американским артистом

Эмили Ратаковски заподозрили в новом романе с американским музыкантом Шабузи.

На днях модель заметили на прогулке в компании артиста Коллинза Обинна. Певец выступает под псевдонимом Шабузи. Они гуляли по улицам Нью-Йорка, держась за руки. Затем звезды отправились в клуб, где танцевали и обнимались на глазах у всех.

Кроме того, Ратаковски видели на концерте «Z100 Summer Bash». Она прошла за кулисы, чтобы поддержать своего нового молодого человека во время выступления. Подробности сообщает издание TMZ.

Звездная пара не скрывает своего романа, однако публично о нем и не заявляет. Артисты стараются чаще проводить время вместе, чтобы поближе узнать друг друга.

Напомним, что Эмили была замужем за актером и режиссером Себастьяном Бир-Маккларда, от которого она родила сына. Ребенку дали имя Сильвестр. Однако летом 2022 года пара сделала публичное заявление о разводе.

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