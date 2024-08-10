Зал разразился овациями: Адель призналась многотысячной толпе, что выходит замуж

Британская певица Адель выходит замуж за спортивного агента Ричарда Пола, с которым встречается с 2021 года. Радостную новость 36-летняя исполнительница сообщила на концерте в Мюнхене перед многотысячной толпой.

9 августа певица выступала в Мюнхене на стадионе, вмещающем 80 тысяч человек. Во время концерта артистка сообщила, что официально помолвлена с бойфрендом и показала кольцо с бриллиантом, пишет Daily Mail.

Певица рассказала о радостном событии оригинальным способом. Она показала плакат одного из поклонников, на котором было написано: «Ты выйдешь за меня?». Адель ответила, что не может выйти за него замуж, потому что она уже невеста.

После этого заявления зал взорвался радостными криками.

Артистка три года встречается со спортивным агентом Ричардом Полом. 42-летний мужчина сделал предложение любимой в ее родном городе — в июле пара тайно заключила помолвку.

Ранее Адель была вынуждена пойти на экстренные меры на концерте в Мюнхене накануне. Артистке пришлось остановить свое шоу в связи с неблагоприятными погодными условиями.