Жене Канье Уэста грозит полгода тюрьмы за непристойный внешний вид

Жена рэпера Канье Уэста, модель Бьянка Цензори может сесть в тюрьму на срок до полугода из-за откровенного наряда. Об этом пишет Daily Mail.

По данным источника, супруга музыканта вышла на прогулку по улицам Лос-Анджелеса в кепке, туфлях, коротких шортах и прозрачной кофте. Журналисты предположили, что образ девушки «мог зайти слишком далеко», поскольку по уголовному кодексу Калифорнии умышленное обнажение в общественном месте квалифицируется как преступление.

В первый раз подобное деяние могут списать на мелкое правонарушение, однако в худшем случае Цензори могут заключить в тюрьму на шесть месяцев и заставить заплатить штраф до 1 тысячи долларов (более 88 тысяч рублей). Вдобавок селебрити рискует оказаться в реестре совершивших преступление сексуального характера лиц.

Помимо этого, из-за откровенных нарядов Цензори столкнулась с еще одной проблемой. Так, рестораторы в США отказываются пускать модель и ее звездного супруга в свои заведения из-за внешнего вида Бьянки. В частности, один из предпринимателей заверил, что рэпер с женой попадут в его кафе лишь в том случае, если выкупят все столики.

Ранее мы писали, что на охрану посетившего Москву Канье Уэста за два дня потратили 800 тысяч рублей.

Также сообщалось, что Канье Уэст после визита в Россию заговорил о желании уйти из музыки.