Вооруженные бойцы с опытом в горячих точках: сколько стоила охрана Канье Уэста в Москве

Рэпер Канье Уэст недавно приехал в Москву и стал главной звездной среди публики. СМИ писали о том, куда ходил певец, что ел и зачем прибыл в столицу. Оказалось, что на охрану звезды всего за два дня потратили 800 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, американскую звезду сопровождали вооруженные бойцы с опытом работы в горячих точках. И это было именно требование Канье. Были найдены два человека для круглосуточной охраны номера певца. Один из сотрудников должен был знать английский язык. Во время прогулки Уэста сопровождали 4-5 человек, грозного вида.

«Задачу ставили так: чтобы можно было погулять по Красной площади», – говорится в сообщении.

При этом рэпер не стал звать своих охранников, как объясняет источник, это было связано с незнанием менталитета и привычек местных жителей.

В итоге сотрудники из России, охранявшие звезду, получали 400 тысяч в сутки. Они сопровождали Канье везде – были с ним в ГУМе, в «Лужниках» с «ВТБ-Ареной». По данным источника, артист все-таки там был.

Ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян пожаловалась на проблемы в отношениях с детьми от Канье Уэста.