«Я ухожу»: Канье Уэст после визита в Россию задумался о завершении музыкальной карьеры

Скандальный американский рэп-исполнитель Канье Уэст, недавно посетивший Россию, планирует оставить сцену и сконцентрироваться на бизнесе. Об этом сообщил его коллега по сцене Димитри Лесли Роджер, выступающий под псевдонимом Rich The Kid.

Музыкант опубликовал в своем блоге переписку с Канье, в которой тот признался, что планирует завершить карьеру.

«Я ухожу из профессиональной музыки. Не знаю, чем еще заняться», — пишет предполагаемый Уэст своему коллеге.

В ответ Rich The Kid попытался успокоить бывшего мужа Ким Кардашьян и напомнил ему об успехе последнего альбома под названием Vultures 1. Кроме того, рэпер посоветовал приятелю не думать о «пенсии».

Вскоре Rich The Kid удалил скриншот, поэтому издание Daily Mail не исключило, что музыкант просто пытался привлечь внимание к своему новому альбому Life's A Gamble.

Сам же Канье Уэст от комментариев отказался.

30 июня рэпер прилетел в Москву без жены Бьянки Цензори, известной своими провокационными нарядами. 1 июля он покинул Россию после празднования дня рождения дизайнера Гоши Рубчинского.

При этом визит американского рэпера привлек внимание общественников, которые попросили Генпрокуратуру проверить тексты песен, в которых рэпер оскорбляет российских женщин. Также активисты потребовали привлечь Уэста к ответственности из-за дискредитации ВС РФ, а также по статье о пропаганде наркотических средств.