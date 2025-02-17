27-летняя модель Кайли Дженнер пришла на премию BAFTA в винтажном черном платье. Об этом сообщает Daily Mail.

В Лондоне состоялась церемония вручения премии BAFTA, гостьей которой стала Кайли Дженнер. Модель пришла поддержать Тимоти Шаламе, получившего номинацию в категории «Лучшая мужская роль».

Для выхода в свет Кайли выбрала платье, созданное Джоном Гальяно в 1995 году. Черный наряд с открытой спиной подчеркнул фигуру знаменитости. Она дополнила образ босоножками и бриллиантовыми серьгами.

Тимоти также отдал предпочтение черному цвету: на нем был классический костюм с футболкой.

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