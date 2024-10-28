Звезда «Дюны» посетил конкурс собственных двойников

Несанкционированный конкурс двойников Тимоти Шаламе в Нью-Йорке, на котором появился и сам актер, разогнали сотрудники полиции. Об этом пишет издание The Guardian.

Изначально сходку поклонников артиста организовал блогер Энтони По, который пообещал обладателю самого похожего на оригинал образа денежный приз в размере 50 долларов. Однако пришедших на мероприятие двойников оказалось так много, что сам Шаламе, захотевший попасть на встречу фанатов, узнав про нее в соцсетях, затерялся в толпе.

В какой-то момент у администрации Вашингтон-сквер появились вопросы к массовости мероприятия, и в дело вмешались правоохранители, быстро разогнав всех двойников звезды «Дюны» и даже задержав одного участника. Позднее компания собралась в другом месте, где им все-таки удалось подвести итоги конкурса: победу одержал юноша по имени Майлз Митчелл в знаменитом костюме Вилли Вонки.

Присутствовал ли на вручении приза сам Шаламе – неизвестно.

Ранее мы писали, что модель Кайли Дженнер планирует родить ребенка от Тимоти Шаламе.