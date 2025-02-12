Из-за любви Канье Уэста к Гитлеру в семье Ким Кардашьян начались проблемы

Молчание американской звезды Ким Кардашьян по поводу антисемитских высказываний ее экс-мужа Канье Уэста могло создать новые проблемы в ее большой семье. Об этом пишет газета The Daily Mail.

Напомним — на прошлой неделе Уэст в своих соцсетях разразился гневной тирадой из множества постов, в ходе которой вновь заявил о любви к Гитлеру, назвал себя нацистом, а всех белокожих людей – расистами. Одновременно с этим он устроил распродажу футболок со свастикой, заплатив за ее рекламу несколько миллионов долларов, а после удалил свой аккаунт.

Ким Кардашьян ни одну из выходок бывшего супруга, от которого она воспитывает четырех детей, никак публично не осудила. От нее этого ждали — по данным The Daily Mail, ждал в первую очередь Скотт Дисик, бывший муж ее сестры Кортни.

«Скотт был воспитан в еврейских традициях и тот факт, что Ким не осудила оскорбительные антисемитские высказывания Канье Уэста, его просто бесит. Он устал от Канье и воспринимает его нападки на еврейскую общину как личное оскорбление», — цитирует издание слова источников.

При этом сделать заявление Ким убеждают многие члены ее семьи — близкие уверены, что это дело нельзя пускать на самотек.

Ранее пресс-секретарь Канье Уэста не подтвердил слухи о том, что рэпер избивает свою нынешнюю жену.