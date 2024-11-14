Николь Кидман упрекнула режиссера Мартина Скорсезе за его отношение к женщинам. Об этом сообщат зарубежное издание Vanity Fair.

В новом интервью Николь осудила режиссера за подход к выбору актеров: чаще всего в его фильмах снимаются мужчины. Кидман заявила, что хотела бы поработать с Мартином, но она сомневается в их сотрудничестве.

«Я всегда говорила, что хочу поработать со Скорсезе, но только если он снимет фильм с участием женщин», — высказалась артистка.

Также Николь хотела бы поработать с Кэтрин Бигелоу, Спайком Джонзом, Полом Томасом Андерсоном и Михаэлем Ханеке.

Отметим, что в 2011 году Мартин уже подвергался критике Мерил Стрип. Тогда актриса посоветовала режиссеру «время от времени» интересоваться женскими персонажами.

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