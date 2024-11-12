Повторила свой культовый образ: Николь Кидман появилась на премьере фильма с кудрявыми волосами

Актриса Николь Кидман поразила всех присутствующих на премьере фильма «Очарованная» в Нью-Йорке. 57-летняя артистка воссоздала свой образ из начала карьеры в 1990-х, уложив волосы кудрями. Об этом сообщает Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

11 ноября в театре The Paris в Мидтауне на Манхэттене состоялась премьера музыкального фильма-фэнтези «Очарованная», одну из ролей в котором озвучила Николь Кидман. Актриса появилась на мероприятии в белом платье в пол от Dolce & Gabbana с длинными рукавами, ажурной вышивкой и полупрозрачной юбкой, подчеркнувшей стройные ноги знаменитости. Артистка дополнила образ украшениями Wempe и черными лодочками на шпильках.

Однако гости премьеры обратили внимание в первую очередь на прическу актрисы. Николь Кидман позировала перед камерами с уложенными мелкими кудрями волосами. Именно такая прическа была у артистки в начале ее карьеры в 1990-е. Воссоздать вьющиеся волны знаменитости смог стилист Серж Норман.

Пользователи Сети оценили образ Николь Кидман, подчеркнув, что «ее фигуре все подойдет».

«Прекрасное платье», «Ее фигуре все подойдет», «Она выглядит бледновато, но сам наряд хорош», — написали в Сети.

Напомним, «Очарованная» — американский анимационный музыкальный фильм-фэнтези режиссера Вики Дженсон по сценарию Линды Вулвертон, Джулии Миранды, а также Лорена Хайнека и Элизабет Мартин. Музыка к картине написана Аланом Менкеном, который также написал песни вместе с давним соавтором текстов Гленом Слейтером. Лента рассказывает историю принцессы Эллиан, которая использует свои магические силы, чтобы защитить семью от противоборствующих сил света и тьмы, угрожающих разделить ее королевство Лумбрия. Роли озвучили Николь Кидман, Рэйчел Зеглер, Хавьер Бардем, Джон Литгоу и другие.

Ранее мы писали о том, что Николь Кидман появилась на премьере фильма в Лос-Анджелесе в платье с открытой спиной.