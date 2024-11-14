Певица Селин Дион выступила на сцене в сверкающем платье впервые после Олимпиады

Певица Селин Дион впервые за несколько месяцев выступила на сцене и спела главные хиты. Артистка стала приглашенной звездой показа в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Daily Mail.

На мероприятии Дион появилась в длинном сверкающем платье, которое подчеркивало ее фигуру. Волосы звезда собрала в гладкий пучок. Несмотря на тяжелое заболевание — синдром мышечной скованности — она порадовала гостей двумя песнями «Сила любви» и «Я жива».

Также на показе выступила и Дженнифер Лопес, переживающая тяжелый развод с Беном Аффлеком. Певица появилась на сцене в сопровождении мужчин-танцоров, которые выносили ее на руках. Она, как и Селин, выбрала блестящий наряд. Только она отдала предпочтение не платью, а боди.

Отметим, что это было первое выступление Селин Дион после Олимпиады в Париже. Из-за заболевания она покинула сцену и сосредоточилась на лечении. Но ради спортивного состязания сделала исключение. Организаторы утверждали, что певица выступала в живую, однако после эксперты нашли доказательства, что исполнительница использовала фонограмму.

Ранее певица Адель разрыдалась, увидев Селин Дион на своем концерте.