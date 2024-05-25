Никакого спа и кофе: Бритни Спирс пожаловалась на жесткие ограничения во время опеки

Бритни Спирс рассказала, что отец, который был ее опекуном, заставлял ее терпеть жесткие ограничения. В частности, певице запрещали пить кофе и ходить в спа. Об этом артистка сообщила в своем микроблоге.

Бритни выложила в социальные сети отрывок из фильма «Девичник в Вегасе», в котором была показана ссора.

«Я разговариваю со своей семьей после того, как опека на 13 лет сказала мне: никакого кофе, спа или наличных», – прокомментировала знаменитость.

Спирс не раз высказывалась о своей семье в негативном ключе. До этого она утверждала, что ее привязывали.

Недавно близкие из окружения певицы признались, что всерьез обеспокоены ее зависимостью от наркотических средств. Родные переживают за здоровье Бритни Спирс и считают, что решение снять со звезды опеку в 2021 году было большой ошибкой. Однако они отмечают, что отец артистки уже не мог бы стать ее опекуном из-за неприязни самой Бритни.

Ранее мы писали, что Мадонна рассталась с 30-летним бойфрендом спустя год отношений. По словам инсайдеров, причиной разрыва стал плотный рабочий график певицы.