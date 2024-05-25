Мадонна бросила 30-летнего боксера Джоша Поппера спустя год отношений

Мадонна бросила молодого бойфренда спустя год отношений. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на слова инсайдеров.

Год назад артистка начала встречаться с 30-летним боксером Джошем Поппером. Приемный сын Мадонны брал уроки у спортсмена после чего певица всерьез им заинтересовалась. Однако их роман оказался недолгим, поскольку исполнительница все же намного больше времени уделяет сцене.

«Мадонна почти не видела Джоша несколько месяцев, потому что ее график был очень напряженным. Все просто сошло на нет», – передает источник.

Бывшим возлюбленным удалось сохранить хорошие отношения. К тому же инсайдеры утверждают, что у них все еще остались чувства друг к другу, а причиной разрыва стала именно карьера Мадонны.

«На данный момент их отношения не кажутся возможными, они охладели друг к другу, но остаются друзьями», – отмечает источник.

До романа с 30-летним боксером, Мадонна встречалась с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом. Их отношения продлились всего 3 месяца.

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