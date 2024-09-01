«Нет»: Лана Дель Рей отреагировала на слухи о романе с охотником на аллигаторов Джереми Дюфреном

Лана Дель Рей прокомментировала слухи о новом романе.

39-летнюю певицу подозревают в отношениях с охотником за аллигаторами Джереми Дюфреном. Звездную пару, держащуюся за руки, часто замечают на публике. Однако артистка данный роман никак не подтверждала.

На днях Лана отреагировала на очередные сплетни о ее отношениях у себя в блоге, оставив при этом неоднозначный комментарий. Под одной из публикаций новостного аккаунта, где были высказаны новые предположения о романе с Джереми, Рей написала «нет», как бы отрицая отношения.

Данный поступок вызывал бурную реакцию у поклонников. Они теперь еще больше запутались в личной жизни Ланы и не понимают, где правда. Но некоторые подписчики все же думают, что таким образом она решила увезти подозрения, чтобы не было новых сплетен и переживаний на этот счет у журналистов.

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