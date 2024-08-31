«Пытался решать вопросы напрямую»: Ченнинг Татум обвинил экс-супругу в замедлении бракоразводного процесса

Ченнинг Татум обвинил бывшую супругу в намеренном затягивании бракоразводного процесса.

Актер уверен, что его экс-жена Дженна Деван не спешит официально расторгать брак ради своей выгоды. По словам Ченнинга, она придумала свою коварную тактику с целью получения материальной выгоды. Подробности приводит In Touch Weekly.

Адвокаты Татума сообщили, что он пытался развестись без скандалов и без обращений в суды. Однако экс-супруга решила пойти по другому и более сложному пути.

«Приложил все усилия, чтобы урегулировать вопросы в этом деле без судебных разбирательств. Он внес бесчисленное количество предложений, посетил множество встреч, его юристы подготовили различные варианты мирного решения, он пытался решать вопросы напрямую», — заявили адвокаты актера.

Однако Деван утверждает, что бракоразводный процесс затягивается именно из-за Татума, и отрицает его претензии. Она уверена, что артист пытается лишить ее дивидендов, связанных с фильмом «Супер Майк», где она выступала в качестве сопродюсера.

«Ченнинг лишает Дженну справедливой и равной доли общего имущества и наносит ей ущерб каждый день, пока это дело продолжается», — сказано в судебных документах.

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