«Никаких планов на новую музыку»: Адель сообщила, что приостанавливает карьеру певицы
© NIKLAS HALLE'N/AFP/East News
Адель публично заявила о перерыве в карьере. Подробности приводит Daily Mail.
36-летняя британская артистка во время своего тура в Германии сообщила о том, что хочет взять паузу в концертной деятельности. Решение Адель связано именно с помолвкой с Ричем Полом. Кроме того, певица уточнила, что перерыв в музыке будет невероятно долгим для нее. Он начнется после того, как она даст запланированные концерты в Лас-Вегасе осенью.
«У меня нет никаких планов на новую музыку. Мне нужен большой перерыв», — подчеркнула знаменитость.
Певица поделилась, что во время перерыва будет продолжать заниматься творческими вещами. Кроме того, Адель призналась, что из-за большого количество концертов она чувствует себя эмоционально опустошенной. По этой причине она собирается вернуться в Лондон, чтобы отдохнуть.
Ранее мы писали о том, что певица Адель похвалила поклонницу из России за оригинальный наряд на концерте.
Также сообщалось, что Эмма Робертс хочет сыграть Бритни Спирс в фильме.