«Никаких планов на новую музыку»: Адель сообщила, что приостанавливает карьеру певицы

Адель публично заявила о перерыве в карьере. Подробности приводит Daily Mail.

36-летняя британская артистка во время своего тура в Германии сообщила о том, что хочет взять паузу в концертной деятельности. Решение Адель связано именно с помолвкой с Ричем Полом. Кроме того, певица уточнила, что перерыв в музыке будет невероятно долгим для нее. Он начнется после того, как она даст запланированные концерты в Лас-Вегасе осенью.

«У меня нет никаких планов на новую музыку. Мне нужен большой перерыв», — подчеркнула знаменитость.

Певица поделилась, что во время перерыва будет продолжать заниматься творческими вещами. Кроме того, Адель призналась, что из-за большого количество концертов она чувствует себя эмоционально опустошенной. По этой причине она собирается вернуться в Лондон, чтобы отдохнуть.

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