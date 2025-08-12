«Необыкновенное украшение»: какую сумму заплатил Роналду за помолвочное кольцо для Родригес

Криштиану Роналду заплатил за помолвочное кольцо для Джорджины Родригес 5 млн долларов. Об этом сообщает People.

Футболист сделал предложение Родригес после 9 лет отношений. В личном блоге избранница спортсмена показала кольцо с большим камнем, которое спровоцировало обсуждения в Сети. Эксперт по ювелирным украшениям Тобиас Корминд отметил, что овальный алмаз весит 35 карат и сопоставим по размерам с бриллиантом Элизабет Тейлор. По мнению эксперта, Роналду заплатил за кольцо 5 млн долларов.

Другой специалист Лора Тейлор описала кольцо как «необыкновенное украшение», по бокам которого расположены драгоценные камни, подчеркивающие величину алмаза.

«Овальная огранка известна своей великолепной фасовкой, которая максимально усиливает блеск и придает камню яркий, живой вид под любым углом», — высказалась Лора.