Анджелина Джоли решила избавиться от особняка в Голливуде, который купила из-за Брэда Питта

Актриса Анджелина Джоли решила продать особняк в Голливуде, который приобрела в 2017 году. Стоимость недвижимости – примерно 24,5 млн долларов. Об этом сообщает LA Times.

Раньше дом принадлежал режиссеру «Десяти заповедей» Сесилу Б. Де Миллю. Но после перешел во владение Джоли. Особняк выполнен в стиле старого Голливуда. В нем шесть спален и десять ванных комнат, а также винный погреб, чайный домик, сады и бассейн.

Примечательно, что изначально Анджелина приобретала недвижимость из-за бывшего мужа Брэда Питта. После расставания ей было важно, чтобы дети часто могли видеться с отцом, поэтому она выбрала жилье, расположенное от дома актера буквально в пяти минутах ходьбы.

Сообщается, что продать особняк Джоли захотела, так как он уже долгое время пустует. Представители актрисы пока никак не прокомментировали новости. Но, по данным СМИ, звезда Голливуда может хорошо заработать на сделке, так как дом полностью восстановлен и находится в хорошем состоянии.

