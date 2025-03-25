Футболист Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса за количество побед со сборной

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил сертификат от Книги рекордов Гиннесса за рекорд по количеству побед во встречах на уровне национальных команд. Соответствующая информация появилась на сайте издания.

Уточняется, что спортсмен одержал рекордное количество побед в международной карьере. Всего на счету 40-летнего португальца 132 встречи, в которых команда с его участием одерживала победу. Роналду смог обойти по этому показателю испанского защитника «Монтеррея» Серхио Рамоса.

Известно, что Криштиану перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Его зарплата в клубе составляет 200 млн евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Криштиану Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». На его счету чемпионские титулы в Италии, Испании и Англии, а также пять побед в Лиге чемпионов. Он стал чемпионом Европы 2016 года вместе со сборной Португалии, победителем Лиги наций УЕФА 2019 года, а также бронзовым и серебряным призером континентального первенства.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду искупался в проруби в Финляндии на 20-ти градусном морозе.