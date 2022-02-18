Чувственная элегантность: Зендая показала вариант стильного образа для свидания

25-летняя Зендая появилась на премьере «Анчартед: На картах не значится», чтобы поддержать своего возлюбленного — актера Тома Холланда, который исполнил в фильме главную роль.

Голливудская звезда сделала выбор в пользу свободной рубашки дымчато-черного цвета. Актриса надела ее как платье и подчеркнула талию ремнем с акцентной золотой пряжкой. Образ Зендаи завершили минималистичные туфли-лодочки Christian Louboutin.