Чувственная элегантность: Зендая показала вариант стильного образа для свидания
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Фото: Eastnews
25-летняя Зендая появилась на премьере «Анчартед: На картах не значится», чтобы поддержать своего возлюбленного — актера Тома Холланда, который исполнил в фильме главную роль.
Голливудская звезда сделала выбор в пользу свободной рубашки дымчато-черного цвета. Актриса надела ее как платье и подчеркнула талию ремнем с акцентной золотой пряжкой. Образ Зендаи завершили минималистичные туфли-лодочки Christian Louboutin.
Eastnews
Eastnews
Повторить образ актрисы очень просто. Возьмите рубашку вашего возлюбленного и добавьте к ней свой любимый ремень. Дополните наряд мини-сумочкой и туфлями на высоком каблуке. Для более расслабленного варианта можно выбрать кеды или кроссовки. Такой образ отлично подойдет не только для вечерних походов в кино, но и для дневных прогулок по парку.
Зендая — одна из самых молодых и успешных красавиц Голливуда. Ранее мы рассказывали о том, что звезда побила рекорд Дженнифер Лоуренс и стала самой кассовой актрисой. Сколько заработала Зендая за 2021 год, читайте в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @zendaya