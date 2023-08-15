Не зря так долго прятала живот: почему Эшли Олсен держала беременность в секрете

Еще несколько месяцев назад одна из знаменитых сестер Олсен стала мамой. Однако 37-летняя Эшли предпочла скрыть беременность от публики. Оказывается, она специально держала радостную новость в тайне, так как не хотела становиться предметом всеобщего обсуждения. Об этом сообщает «7Дней.ru» со ссылкой на издание TMZ.

Новоиспеченная мама родила малыша в одном из госпиталей Нью-Йорка. Новорожденному дали имя Отто. Фанаты творчества девушки были удивлены после такой неожиданной новости, ведь все девять месяцев беременности никто ни разу не видел Эшли Олсен с округлившимся животом. Некоторые даже предположили, что малыша родила суррогатная мать.

Но все вопросы пропадают, если посмотреть старое интервью актрисы, в котором она призналась, что очень застенчива и ранняя слава из-за звездных ролей в кино была для нее травматична. По этой причине Эшли старается как можно меньше рассказывать публике о своей личной жизни.

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