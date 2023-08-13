Поклонники Риты Оры обвинили певицу в поддельных автографах на пластинках

Фанаты Риты Оры заподозрили певицу в поддельных автографах и требуют вернуть деньги.

Оказалось, что существуют различия в автографах. Подпись и почерк на альбомах, продаваемых в интернете за £25, отличаются от автографа, полученного лично на мероприятиях Оры.

«Объяснитесь!», — гневно требуют поклонники.

Напомним, что знаменитость провела тур в Великобритании, посетив пять городов и оставив автографы. Новый альбом Рита Ора назвала «личным письмом» к своим фанатам. Его можно купить в интернете на официальном сайте в ограниченном тираже виниловых пластинок и компакт-дисков с автографами певицы.

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