Не стала скрывать живот: Рианну заподозрили в третьей беременности

Певицу Рианну заподозрили в третьей беременности из-за бежевого облегающего платья, в котором она появилась на закрытом мероприятии, организованном в честь ее бренда косметики Fenty Beauty. Певица не стала скрывать живот.

Журналисты сумели запечатлеть артистку сбоку. Именно в таком положении отчетливо видно округлившийся живот, который подчеркнул обтягивающий вечерний костюм. При этом Рианна сделала вечернюю прическу, собрав волосы наверху, а в макияже она отдала предпочтение кофейным и шоколадным оттенкам. Кроме того, певица не стала надевать на платье ничего из верхней одежды, которая сумела бы скрыть изменившийся живот.

Новость о скором пополнении Рианна еще никак не прокомментировала, однако поклонники уже пишут ей в социальных сетях поздравления, связанные с этим событием. Подробности приводит PeopleTalk.

Напомним, что певица начала встречаться с рэпером A$AP Rocky в 2020 году. Тогда пара решила прекратить свою многолетнюю дружбу, а уже в январе 2022-го звезды узнали о том, что они скоро станут родителями. В мае того же года у Рианны родился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс, а в августе 2023-го артистка во второй раз стала мамой сына, которому дали имя Риот Роуз Майерс.

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