Рианна затмила Бьянку Цензори, придя в ресторан в прозрачной юбке

Певица Рианна своим выходом затмила супругу рэпера Канье Уэста - Бьянку Цензори. Она выбрала для похода в итальянский ресторан прозрачную юбку.

Об этом пишет Woman.ru.

В первую беременность Рианна увлекалась провокационными нарядами, но после родов вернулась к обычному стилю. На этот раз певица превзошла саму себя.

На ужин в Лос-Анджелесе звезда отправилась в футболке с удлиненным рукавом, прозрачной юбке, в меховом боа и босоножках на высокой шпильке. Юбка имела разрез сбоку и оголяла бедра. Сзади сквозь юбку можно было видеть ягодицы певицы.

Напомним, Рианна растит двоих сыновей. Второму мальчику в августе исполнился год.

Ранее сообщалось, что 36-летняя певица появилась в коротких шортах с бойфрендом.