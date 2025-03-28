«Не с тем связался»: ставший отцом Machine Gun Kelly устроил перепалку с бывшим мужем Меган Фокс

Рождение ребенка у Колсона Бэйкера, известного под псевдонимом Machine Gun Kelly, и Меган Фокс омрачилось скандалом. Музыкант в личном блоге внезапно высмеял бывшего мужа актрисы Брайана Грина.

Экс-избранник звезды «Трансформеров» неоднократно негативно высказывался в адрес музыканта. Он призывал нового возлюбленного актрисы повзрослеть.

«Перестань звонить в TMZ и сосредоточься на извинениях, которые ты должен мне за то, что публично упомянул мое имя. Ты не с тем связался. Возвращайся к рекламе хлопьев», — грубо обратился к Брайану Machine Gun Kelly.

Он также акцентировал внимание на том, что Грин с детства работает на телевидении, и пренебрежительно назвал «ребенком-актером».

При этом бывший муж Меган Фокс решил не молчать. Он напомнил, что Леонардо ди Каприо тоже снимается с юных лет, и в шутку рекомендовал Machine Gun Kelly начинать бояться.

«Не знал, чтобы быть актером в юном возрасте — плохо. Берегись, Лео, он придёт и за тобой», - сказал актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210».

Напомним, Меган Фокс вышла замуж за Брайана Остина Грина в 2010 году, у пары родились трое сыновей. В 2020 году брак распался. На тот момент актриса уже начала встречаться с рэпером Machine Gun Kelly.

Ранее Брайан Грин рассказал, почему развелся с Меган Фокс. 51-летний артист отметил, что по неизвестным причинам начал сильно раздражать жену, не только поведением, но даже тем, как он ест.

28 марта стало известно, что 38-летняя актриса Меган Фокс родила четвертого ребенка. У нее и у артиста Machine Gun Kelly появилась на свет дочь. Пара рассталась во время беременности актрисы из-за измен жениха.