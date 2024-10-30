«Ее уже раздражало все»: бывший муж Меган Фокс раскрыл внезапную причину их развода

Актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Остин Грин рассказал, почему развелся с голливудской звездой Меган Фокс и матерью троих его детей. 51-летний артист отметил, что по неизвестным причинам начал сильно раздражать жену.

По словам Остина Грина, Меган раздражало не только его поведение, но даже то, как он ест.

«Мне кажется, что ее раздражение тем, как я жую — это уже был тот момент, когда она дошла до точки. Между нами не было ничего хорошего, тогда ее уже раздражало просто все», — поделился Остин Грин с изданием People.

Меган Фокс вышла замуж Брайана Остина Грина в 2010 году, у пары родились трое сыновей. В 2020 году брак распался. На тот момент актриса уже начала встречаться с рэпером Machine Gun Kelly.

В июле 2024 года стало известно о расставании Меган Фокс и певеца Колсона Бэйкера, известного под псевдонимом Machine Gun Kelly (MGK). По слухам, ради возлюбленной артист избавился от алкогольной зависимости, однако это не помогло.