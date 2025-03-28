38-летняя Меган Фокс родила четвертого ребенка после разрыва с Machine Gun Kelly
© ANGELA WEISS/AFP/East News
38-летняя актриса Меган Фокс родила четвертого ребенка. У нее и у артиста Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер – прим. «Страсти») появилась на свет дочь. Об этом они сообщили в соцсетях.
Бывший возлюбленный Меган опубликовал первые кадры с новорожденной малышкой, тем самым подтвердив, что они со звездой кино стали родителями.
«Она наконец-то здесь! Наше маленькое небесное семечко», - поделился Machine Gun Kelly.
Отметим, что многие поклонники Фокс до последнего думали, что она будет воспитывать ребенка одна и не подпустит к нему Колсона. Но, вероятно, она все-таки решила не лишать дочь отца.
Меган Фокс и Machine Gun Kelly со скандалом разошлись буквально за пару месяцев до родов. Актриса перестала общаться с экс-женихом из-за его измен.
К слову, у Меган уже есть трое детей от предыдущих отношений. Она воспитывает сыновей от Брайана Остина Грина.
Ранее появилась информация, что 75-летняя Мерил Стрип готовится выйти замуж.