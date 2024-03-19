Названо имя актера, который сыграет в новом фильме о Джеймсе Бонде

Актер Аарон Тейлор-Джонсон сыграет в новом фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает зарубежное издание The Sun.

Дэниел Крейг на протяжении нескольких лет играл Джеймса Бонда. Однако в последнем фильме об агенте 007 его герой погибает. По информации источника, преемником Крейга может стать Аарон. Актер известен по проекту «Иллюзионист». Кинокомпания, занимающаяся постановкой фильмов о Джеймсе Бонде, направила ему официальное предложение. На данный момент между сторонами идут переговоры.

«Я нахожу очаровательным и чудесным, что люди видят меня в этой роли. Я воспринимаю это как большой комплимент», — заявил Тейлор-Джонсон.

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