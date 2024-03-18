Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро приехала в Москву в странном виде

Певица Наталия Орейро приехала в Москву после съемок, прикрыв лицо шарфом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, звезда сериала «Дикий ангел» и аргентинская исполнительница прибывала в столицу после съемок в Санкт-Петербурге. Приезд звезды был скрыт: на опубликованных фотографиях трудно узнать Наталию, так как она была обернута шарфом, надела черные очки и кепку. На вокзале артистка быстро села в машину, окруженная охраной, и уехала.

В начале марта стало известно, что Орейро приедет в Россию для съемок. Как сообщал Mash, у актрисы будет камео в новогоднем фантастическом фильме «Письмо Деду Морозу», где также снимутся Иван Охлобыстин и Кристина Асмус.

По словам источника, Орейро получила роль в эпизоде, связанном с исполнением желания главного героя на Новый год. До этого она опубликовала в соцсетях фотографию со своей версией сценария фильма.

В прошлом году комик Иван Абрамов высказался о съемках с Орейро и даже пошутил на эту тему. Он назвал ее потрясающей женщиной.

«Когда мы были в гримерке, я успел ей пожать руку, обнять, сфотографироваться — выжал максимум, пока она спала», – заявил юморист.

Ранее мы писали о том, что ведущий Иван Ургант сделал заявление об эмиграции из России. Актер впервые за долгое время появился на публике. Он побывал на церемонии прощания с артистом и режиссером Александром Ширвиндтом.