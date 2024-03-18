30-летней дочери актера Брюса Уиллиса Таллуле диагностировали аутизм

У дочери актера Брюса Уиллиса диагностировали аутизм. Речь идет о 30-летней Таллуле.

О расстройстве аутистического спектра она рассказала в соцсетях. По признанию девушки, она узнала о серьезном диагнозе этим летом.

В качестве доказательства она продемонстрировала собственное фото, где ей 10 лет. На снимке, сделанном в 2004 году на премьере «Девять ярдов 2», Уиллис держит дочь на руках, а та теребит за ухо и трогает за голову.

Врачи прокомментировали фотографию Таллулы и отметили, что действительно для болезни характерны многократные повторяющиеся действия. Согласно статистике ученых, 80% девушек узнают об аутизме не раньше достижения совершеннолетия.

Сообщение о заболевании «изменило жизнь» взрослой дочери Уиллиса.

Напомним, отец Таллулы болен лобно-височной деменцией, разрушающей мозг. В начале января 2024 года сообщалось, что это Рождество может стать для него последним – актеру становится только хуже. Известно, что Уиллис не читает сам и едва разговаривает.