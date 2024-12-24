Названа причина, по которой Кейт Миддлтон и Карл III встречаются в тайне от других членов королевской семьи

Раскрыта причина, по которой Кейт Миддлтон и Карл III проводят встречи в тайне от других членов королевской семьи. Об этом пишет издание Radar.

Как рассказал информатор, уже некоторое время король Великобритании тайно встречается с Кэтрин по поводу своего грядущего отречения от престола. Он сам консультируется с женой старшего сына, а также дает некоторые наставления ей как будущей королеве.

Кейт, в свою очередь, подталкивает Карла к тому, чтобы быть более открытым и честным на публике.

«Раньше Карл казался очень сдержанным — он не особо старался сделать себя более приятным или доступным для публики. Поскольку Кейт любит проводить с ним время, в последнее время она слегка подталкивает Карла ослабить бдительность и показать миру Чарльза, которым она восхищается», — поделился инсайдер.

Ранее стало известно, что происходит с Кейт Миддлтон после завершения химиотерапии.

Также мы писали, что Карл III продолжит борьбу с раком в следующем году.