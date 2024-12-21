«Теперь она другой человек»: что происходит с Кейт Миддлтон после завершения химиотерапии

Кейт Миддлтон недавно удивила поклонников, нарушив очередную королевскую традицию. Принцесса Уэльская, ее муж принц Уильям и дети не появились на праздничном рождественском обеде короля Карла III в Букингемском дворце. В беседе с People источник, близкий к королевской семье, объяснил вызывающее подозрение поведение супруги принца Уильяма.

19 декабря король Великобритании Карл III устроил ежегодный предрождественский обед в Букингемском дворце. Однако не все члены королевской семьи присутствовали на важном мероприятии. Многих удивило то, что на обеде не появились принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и их детьми.

Несмотря на то, что принцесса Уэльская успешно прошла курс химиотерапии, она, по словам инсайдера, «еще долго не сможет вернуться к работе в прежнем режиме». Столкнувшаяся с онкологическим заболеванием Кейт Миддлтон пересмотрела свои приоритеты и теперь «сосредоточена на себе и своей семье».

«Опасные для жизни заболевания заставляют пересмотреть приоритеты. Она и Уильям всегда давали понять, что семья — это самое главное. <…> Нельзя пройти через что-то подобное и остаться прежним. Теперь она другой человек», — заявил собеседник издания.

Королевский биограф Салли Беделл Смит добавил, что жена принца Уильяма планирует постепенно возвращаться к королевским обязанностям и принимать участие в общественной жизни.

«Она, вероятно, продолжит стратегически подходить к тому, как часто появляться на публике, и люди не должны держать на нее зла, если в следующем году она будет меньше выходить в свет», — отметил эксперт.

Напомним, в сентябре Кейт Миддлтон заявила, что успешно завершила курс химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака.

Ранее сообщалось о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям выпустили рождественскую открытку с кадром из видео, на котором принцесса Уэльская сообщила о завершении курса химиотерапии.