«Состояние поддается лечению»: британский король продолжит борьбу с раком в следующем году

Стали известны прогнозы лечения короля Великобритании Карла III от рака. Британский монарх продолжит терапию в следующем году.

Об этом сообщает mk.ru.

В феврале 2024 года было объявлено о раке у короля, он начал лечение. Источник в Букингемском дворце сообщил, что в лечении наблюдается положительная динамика. Терапия будет продолжена в новом году.

«Поскольку состояние поддается лечению, цикл лечения продолжится в следующем году», - рассказал инсайдер.

Неизвестно, что за тип рака у короля – он намеренно не подтвердил это. Какое конкретно лечение ему проводят, также не говорилось.

Источник заметил, что Карл III и его жена Камилла кажутся счастливее, чем в 2023 году, несмотря на болезнь. Не исключается, что это связано с «излиянием доброты» от общественности после случившегося.

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и ее муж выбрали для поздравительной открытки фото со съемок, на которых она объявила о завершении лечения от рака.