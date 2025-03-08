Натали Портман закрутила новый роман с французским режиссером после расставания с мужем

Натали Портман после разрыва с мужем закрутила новый роман с французом.

В прошлом году американская актриса рассталась с супругом Бенджамином Мильпье спустя 12 лет брака. Они познакомились в 2010 году. Портман стала инициатором развода после того, как она узнала об измене Бенджамина с девушкой, которая была младше него на 21 год. Пара воспитывает вместе двоих детей: тринадцатилетнего сына Алефа и восьмилетнюю дочь Амалию.

Однако теперь ей удалось наладить свою личную жизнь. Ее новым избранником стал французский музыкальный продюсер Танги Дестебль.

Папарацци заметили звездную пару во время прогулки по Парижу: мужчина шел в обнимку с Натали, а один раз даже не постеснялся и с нежностью поцеловал ее в голову. Пара публично выражала эмоции и признавалась друг другу в любви, не стесняясь ни прохожих, ни журналистов.

Ранее мы писали о том, что определены главные кандидатки на роль Бритни Спирс в фильме о певице.

Также сообщалось, что 43-летняя актриса Натали Портман отреагировала на новый роман бывшего мужа.