43-летняя актриса Натали Портман отреагировала на новый роман бывшего мужа. Об этом сообщает зарубежное издание US Weekly.

Хореографа Бенжамена Мильпье застали за поцелуем с новой девушкой на улицах Парижа. Как выяснилось, актриса спокойно отнеслась к роману экс-супруга. Более того, она ожидала, что Мильпье так быстро найдет ей замену. У знаменитости нет обид и сожалений: Натали счастлива, посвящая себя семье.

«Натали не удивлена тем, что Бенжамен так быстро перешёл к новым отношениям после их расставания. Она давно чувствовала, что их отношения идут к концу», — заявил инсайдер.

Также источник утверждает, что актриса смогла пережить болезненный развод и обрести гармонию.

«Ей потребовалось время, чтобы вернуть улыбку на лицо, но сейчас Натали снова обретает себя», — резюмировал инсайдер.

Ранее 43-летняя актриса Натали Портман появилась на кинофестивале в сверкающем платье. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что принца Уильяма заметили в компании актрисы Хайди Клум на премии Earthshot Prize.