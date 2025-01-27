«Хотела бы увидеть ее»: определены главные кандидатки на роль Бритни Спирс в фильме о певице
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Актрисы Натали Портман и Селена Гомес стали претендентками на роль Бритни Спирс в фильме о жизни певицы. Об этом сообщает издание Life And Style Magazine.
Напомним, что разговоры о съемках ленты ходили уже давно. В соцсетях выдвигали предположения, кто может исполнить роль поп-принцессы. Как оказалось, сама Бритни поддержала кандидатуры Натали Портман и Селены Гомес. Они являются главными претендентками.
«Бритни обожает Натали Портман и думает, что она невероятная актриса, она хотела бы увидеть ее в актерском составе, и думает, что с правильным визажистом она могла бы легко трансформироваться. То же самое касается и Селены Гомес», — поделился инсайдер.
Он добавил, что певица любит Селену Гомес как человека и артистку, считает ее талантливой. Кроме того, она вспомнила о ее звездном детстве и убеждена, что это помогло бы вжиться в образ и прочувствовать историю.
Издание отмечает, что съемки байопика начнутся в ноябре, но готового сценария пока нет.
Ранее мы писали о том, что друзья Бритни Спирс раскрыли правду о ее примирении с сыновьями спустя много лет. Они считают, что наследники поп-принцессы преследуют корыстные цели.