«Хотела бы увидеть ее»: определены главные кандидатки на роль Бритни Спирс в фильме о певице

Актрисы Натали Портман и Селена Гомес стали претендентками на роль Бритни Спирс в фильме о жизни певицы. Об этом сообщает издание Life And Style Magazine.

Напомним, что разговоры о съемках ленты ходили уже давно. В соцсетях выдвигали предположения, кто может исполнить роль поп-принцессы. Как оказалось, сама Бритни поддержала кандидатуры Натали Портман и Селены Гомес. Они являются главными претендентками.

«Бритни обожает Натали Портман и думает, что она невероятная актриса, она хотела бы увидеть ее в актерском составе, и думает, что с правильным визажистом она могла бы легко трансформироваться. То же самое касается и Селены Гомес», — поделился инсайдер.

Он добавил, что певица любит Селену Гомес как человека и артистку, считает ее талантливой. Кроме того, она вспомнила о ее звездном детстве и убеждена, что это помогло бы вжиться в образ и прочувствовать историю.

Издание отмечает, что съемки байопика начнутся в ноябре, но готового сценария пока нет.

Ранее мы писали о том, что друзья Бритни Спирс раскрыли правду о ее примирении с сыновьями спустя много лет. Они считают, что наследники поп-принцессы преследуют корыстные цели.