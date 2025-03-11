Натали Портман поймали на прогулке с новым возлюбленным

Американскую 43-летнюю актрису Натали Портман заметили на свидании с музыкальным продюсером Танги Дестеблем. Об этом пишет Radar Online.

Парочка была поймана журналистами во время прогулки в Париже. По словам источников портала, голливудская звезда была одета в серый пиджак с джинсами и «просто сияла», вышагивая под ручку с возлюбленным. В какой-то момент он даже поцеловал ее в лоб.

Напомним — в 2023 году Портман, состоявшая в браке с хореографом Бенжаменом Мильпье, подала на развод. К этому решению ее подтолкнула измена супруга. О новом романе Портман стало известно буквально недавно. В то же время и сам Мильпье, как сообщается, времени зря не теряет — уже в октябре прошлого года его застали целующимся с очередной женщиной.

Ранее мы писали о том, что Портман стала претенденткой на роль Бритни Спирс в байопике о певице.