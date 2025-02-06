Наоми Кэмпбелл назвала клеветой обвинения в растрате благотворительной помощи. Модель ответила на нападки в соцсети.

В 2005 году Наоми основала благотворительный фонд, направленный на улучшение жизни социально незащищенных людей. Однако, согласно обнародованным сведениям, в период с апреля 2016 года по июль 2022 года, на эти цели были переведены только 8,5% от сборов. В результате модель отстранили от управления на 5 лет, а из-за скандала она понесла репутационные потери. Теперь Наоми пытается доказать свою правоту через суд. Знаменитость утверждает, что ее подставили, а члены комиссии общались с мошенниками.

«Я хочу пролить свет на то, как легко подделать личность в Интернете и помешать кому-либо еще пройти через то, через что прошла я. Я хочу, чтобы виновные были привлечены к ответственности и справедливость восторжествовала. Я скажу больше в свое время. Это только начало. Я никогда не занималась филантропической деятельностью ради личной выгоды и никогда не буду этого делать», — высказалась она.

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