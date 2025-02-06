Мать Бьянки Цензори прокомментировала скандальный выход дочери на «Грэмми»

Мать модели Бьянки Цензори прокомментировала скандальное появление дочери на «Грэмми». Ее слова приводит In Touch Weekly.

Канье Уэст появился на красной дорожке премии «Грэмми» в компании жены Бьянки Цензори. Выход влюбленных вызвал волну обсуждений в Сети. Сначала они оба были одеты в черное: рэпер в футболке и джинсах, манекенщица — в шубе. Позируя фотографам, 30-летняя супруга музыканта, прославившаяся своими «голыми» нарядами, сбросила меха и продемонстрировала фигуру в полностью прозрачном платье. При этом белье в тот вечер девушка предпочла не надевать.

Позднее охрана попросила Уэста и Цензори покинуть мероприятие из-за непристойного поведения. Вывели их в итоге сотрудники полиции. Однако другие источники рассказали, что они якобы ушли по собственному желанию.

«Мы просто нормальные люди, живущие своей собственной жизнью настолько уединенно, насколько это возможно. Мне нечего сказать о Бьянке, спасибо», — отреагировала на инцидент мать Бьянки Цензори.

Ранее модель Кайли Дженнер обвинили в подражании Бьянке Цензори после скандала на «Грэмми».