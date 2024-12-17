54-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл рассталась с диджеем Рампой

Супермодель Наоми Кэмпбелл рассталась со своим бойфрендом. Несколько месяцев 54-летняя звезда подиума встречалась с диджеем Рампой, но решила не продолжать эти отношения. Об этом сообщает The Sun.

Источник рассказал, что роман Наоми и Рампы был «бурный». Однако продолжаться он не мог, так как у обоих много работы. Они не смогли уделять друг другу достаточное количество времени.

«Они хотели проводить каждый момент вместе, что и делали довольно долго, но жизнь вернулась на круги своя», - поделился инсайдер.

Напомним, что об отношениях звезд стало известно в августе этого года. Пару засняли на вечеринке в Греции. Наоми не скрывала своих чувств к музыканту и публично целовала его.

К слову, диджей был знаком и с детьми модели, рожденными от суррогатной матери. Лица наследников Наоми предпочитает не показывать.

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