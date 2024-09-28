Начать новую жизнь: принц Гарри посетил тату-салон в Нью-Йорке и спровоцировал слухи о разводе

Принц Гарри посетил тату-салон в Нью-Йорке и спровоцировал слухи о разводе с Меган Маркл. Подробности приводит издание Page Six.

Накануне 40-летия младшего сына Карла III появились слухи о том, что он очень переживает из-за своего быстрого взросления и старения. По этой причине он даже решил отдалиться от своей супруги Меган Маркл.

Неожиданно для многих, 25 сентября принца заметили в элитном тату-салоне East Side Ink в Нью-Йорке. В этом месте уже бывали такие голливудские звезды, как Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс и другие. По данным инсайдера, Гарри провел в этом салоне чуть более одного часа в сопровождении охраны и представителей полиции.

Пользователи Сети уверены, что сольное посещение тату-салона говорит о том, что в семейной жизни принца и Меган могли возникнуть трудности, которые привели к решению о расставании и к желанию начать новую жизнь. Однако это лишь догадки, так как в последнее время Гарри часто появляется на публике без супруги.

Ранее мы писали о том, что инсайдеры рассказали об опыте работы с Меган Маркл.

Также сообщалось, что Карл III и Кейт Миддлтон пытаются вернуть принца Гарри в королевскую семью.