«Превращается в демона»: инсайдеры рассказали об опыте работы с Меган Маркл

Придворный рассказал об опыте работы с Меган Маркл и принцем Гарри, когда те еще были старшими членами королевской семьи. Об этом пишет издание Daily Beast.

«Я был свидетелем того, как людей ругали лично и по телефону и заставляли чувствовать себя дерьмом. Но это было невероятно тяжелое время, и я склонен дать ей шанс оправдаться. Она сама говорила, что временами у нее были суицидальные наклонности», — заявил работник дворца.

Другой придворный, который работал с Маркл перед ее свадьбой в Виндзорском замке в мае 2018 года, признался, что она может быть очень приятна в общении, однако, как правило, до определенного момента.

«Она прекрасна, когда все идет так, как ей хочется, но превращается в демона, когда дела идут плохо», — поделился информатор.

Третий помощник поведал, как супруга принца Гарри накричала на флористов по телефону после того, как те разместили подробности о букете, над которым работали для нее. При этом имя Меган флористы не назвали, вследствие чего никто бы не мог заподозрить, что это был ее заказ.

«Они поклялись никогда больше не работать с Меган, несмотря на то, насколько это престижный клиент. Если вы работаете на нее, с вами часто обращаются как с торгашом, с которым можно было обращаться как с дерьмом», — добавил инсайдер.

Ранее мы писали, что принц Гарри и Меган Маркл «живут разными жизнями» из-за решения развиваться порознь.