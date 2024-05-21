«Начал им размахивать»: музыкант Кид Рок напился и вытащил пистолет во время интервью

Музыкант Кид Рок напился и начал размахивать пистолетом во время интервью. Бывший муж актрисы Памелы Андерсон напугал окружающих в ходе беседы с журналистом издания Rolling Stone.

53-летний музыкант побеседовал с Дэвидом Пейзнером, который приехал к нему домой. С Кидом хотели пообщаться на тему поддержки кандидата в президенты США Дональда Трампа. Но во время разговора звезда пил белое вино, а после перешел на виски. В какой-то момент он сильно напился.

«Он наклонился за свое кресло, вытащил черный пистолет и начал им размахивать, подкрепляя свою точку зрения», — рассказал Пейзнер.

Журналист отметил, что музыкант обещал позвонить Трампу, высказывался на тему расизма, а потом пригласил гостя остаться на ночь. Сам скандальный артист пока никак не высказывался на эту тему.

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