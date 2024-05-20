«Меня муж отговаривал»: певица Валерия совершила безрассудный поступок

Певица Валерия заявила, что муж Пригожин отговаривал ее от полета на параплане. Она решилась на этот поступок, который назвала самым безрассудным в своей жизни. Звезда дала интервью изданию Hello!.

Исполнительница хита «Часики» призналась, что боится высоты. Поэтому полет на параплане оказался для нее испытанием. Все произошло, когда они вместе с сыном были в горах на высоте 1800 метров. Наследник очень хотел полетать, и Валерия решила составить ему компанию. Но она сразу предупредила сына, чтобы он договаривался быстрее, пока она не передумала.

«Для меня это было испытание. Меня муж отговаривал как мог, говорил, что риски неоправданные. Но я понимала, что это надо сделать. Вот не знаю, как это считается – безрассудным поступком или взвешенным решением, мне трудно сказать», – поделилась артистка.

Певица призналась, что теперь, скорее всего, больше не решится на подобное.

Напомним, что Валерия счастлива в браке с продюсером Иосифом Пригожиным. Они отправились к алтарю в 2004 году. Мужчина в интервью отмечал, что влюбился в артистку с первого взгляда. Но она не рассматривала его как будущего мужа. Несмотря на это мужчина смог покорить звезду с помощью заботы и внимания.

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