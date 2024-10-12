«Когда все закончится»: Джаред Лето пообещал приехать в Россию

Джаред Лето пообещал приехать в Россию, когда это будет возможно.

Голливудский актер и певец Джаред Лето выступил в Белграде со своей группой 30 Seconds To Mars. На концерте он решил узнать, сколько сейчас находится в зале россиян. Как оказалось, что сербов собралось намного меньше граждан РФ.

Когда Джаред увидел количество поднятых рук на свой вопрос, он раскрыл свои планы: артист собирается приехать с группой в Россию по окончании СВО, чтобы дать большие сольные концерты. Подробности приводит Telegram-канал «РАМУЗЫКА».

«Мы так скучаем по вам, ребята! И вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся не только в Сербию, мы вернемся в Санкт-Петербург и в Москву!», — заявил Лето со сцены.

Артист уверен, что когда-нибудь ему точно удастся приехать в Россию, чтобы «веселиться и тусоваться» со своими преданными поклонниками.

Кроме того, Джаред не упустил возможности продемонстрировать фанатам свои знания русского языка, поблагодарив их за теплый прием словом «спасибо».

Ранее мы писали о том, что актер Бурак Озчивит рассказал, что мечтает приехать в Россию в качестве туриста.

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