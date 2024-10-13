Рассказал об этом перед увольнением: экс-помощница Канье Уэста обвинила его в насилии на вечеринке P. Diddy

В Сети продолжают обсуждать скандальные вечеринки рэпера P. Diddy, которые посещали всемирно известные исполнители и актеры. Одним из них оказался музыкант Канье Уэст. Бывшая помощница Лорен Пишотта обвинила знаменитость в насилии, пишет NYP.

По словам женщины, она работала у рэпера с 2021 по 2022 год. В этот период Канье пригласил помощницу на одну из вечеринок P. Diddy. Там он якобы подмешал ей в напиток некое дезориентирующее вещество.

На следующий день Пишотта ничего не помнила. Лишь от самого музыканта американка узнала, что подверглась сексуальному насилию с его стороны. Канье рассказал об этом изнасилованной помощнице перед тем, как ее уволить.

Ранее сообщалось, что люди напали у здания суда на 84-летнюю мать и детей P. Diddy. Они выкрикивали, что пожилая женщина родила на свет монстра.