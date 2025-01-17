На отца Пейна подали иск на 10 млн долларов за клевету по делу о его смерти

На отца Лиама Пейна подали иск на 10 млн долларов за клевету по делу о его смерти. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

В 2024 году ушел из жизни Лиам Пейн. Его тело было найдено возле отеля в Аргентине. Одним из фигурантов дела стал бизнесмен и друг артиста Рохелио Норес. Он был последним, кто видел Лиама живым. Бизнесмена обвиняли в том, что он бросил певца в тяжелом состоянии, зная про его беспомощность. Подобные показания дал отец умершего.

В свою очередь Норес подал в суд на Джеффа Пейна на 10 млн долларов за клевету. Он заявил, что своими обвинениями отец Пейна нанес ему ущерб. Также бизнесмен отметил, что не являлся опекуном артиста и не имел юридических обязательств перед ним.

Адвокаты, представляющие интересы Нореса, потребовали, чтобы Джефф отказался или исправил свои заявления.

Ранее в Аргентине был задержан обвиняемый в гибели Лиама Пейна официант Брайан Пайс. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что рэпер Баста Раймс избил ассистента за разговоры по телефону и сбежал от полиции.