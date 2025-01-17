Рэпер Баста Раймс избил ассистента за разговоры по телефону и сбежал от полиции

Рэпера Тревора Тахием Смита-младшего, известного по псевдониму Баста Раймс, обвиняют в избиении ассистента. По информации зарубежного портала New York Post, артист разозлился из-за того, что его помощник много разговаривал по телефону во время работы. Когда тот вызвал сотрудников полиции, то звезда просто сбежал.

По данным источника, Баста Раймс несколько раз ударил 50-летнего помощника по лицу, у мужчины распух левый глаз. Сотрудник вызвал правоохранителей, но певец не стал дожидаться разбирательств и просто сбежал. Через два дня он передумал и сам явился в полицейский участок. В соцсетях шутят, что знаменитость замучила совесть.

При этом пострадавший от рук рэпера мужчина отказался общаться с представителями прессы. Он сказал, что ему это посоветовал адвокат. Но позже пояснил ситуацию.

«Может быть, позже. Может быть, в будущем. Я не могу испортить свое дело, братан. Оно того не стоит. Статья в газете в противовес соглашению в шесть или семь миллионов долларов? Я не рискую этим, извините», – прокомментировал случившееся он.

Напомним, что Баста Раймс известен своим вспыльчивым характером и иногда попадает в скандальные истории. Он неоднократно сталкивался с правоохранительными органами Нью-Йорка по обвинениям в вооружении и нападении, а также в нарушениях правил дорожного движения.

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